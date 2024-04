Treviso. Nuove casette per le oche della Penisola Paradiso: serviranno per proteggere le loro uova dai corvi

TREVISO - Nuove casette per le oche nella Penisola Paradiso. L'installazione questa mattina, 19 aprile. I nuovi giacigli di legno, che possono ospitare fino a due nidi ciascuno, sono larghi un metro, alti 60 centimetri e profondi 60 centimetri.Tale accorgimento, realizzato in collaborazione con il Nucleo Tutela Animali della Polizia Locale, vuole proteggere le uova dei palmipedi dai corvidi presenti in zona, soprattutto cornacchie grigie e gazze ladre, che si nutrono delle loro uova. Le oche della Penisola del Paradiso sono 17, principalmente di razza romagnola. Il periodo di cova va dai primi di marzo a giugno. Le uova solitamente deposte sono dalle 12 alle 20 unità. Il tempo di incubazione è di 30 giorni. (video di Paolo Calia)