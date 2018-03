Migrante spaccia cocaina, perquisito il centro di accoglienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Un africano ospite del locale centro di accoglienza è stato trovato con della droga e arrestato a; ispezione alla struttura. Martedì sera i carabinieri stavano monitorando la zona a ridosso del centro, che ospita 22 richiedenti asilo. Hanno fermato un giovane e gli hanno trovato addosso una dose di cocaina; ha confessato di aver acquistato la dose da un 32enne nigeriano. Il profugo è stato arrestato per spaccio (poi rimesso in libertà). Mercoledì mattina, trenta militari e il Nucleo cinofili di Torreglia hanno perquisito l’intera struttura non trovando però nulla di illecito.