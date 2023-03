PORTOGRUARO - Pioggia di medaglie nel karate per la palestra Olimpia Uno di Portogruaro. Al 13. campionato veneto della Fik (Federazione italiana karate) con la partecipazione degli atleti provenienti anche dalle regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, i veneti allenati dal maestro Fabio Centi si sono distinti.

Dodici grandi atleti

La piccola palestra Olimpia Uno è riuscita con solo 12 atleti a guadagnare posizioni ben sopra le aspettative, considerando che le altre palestre contavano un numero di allievi superiori tanto che alcune sono arrivate con oltre 40 atleti. A fare la differenza però sono stati i portogruaresi, l'Olimpia Uno si è confermata nella top 10 su oltre 30 società, riuscendo a piazzare ben 3 atleti sul podio.

Il primo posto infatti è arrivato per Manuel Radovini in kata (forma) e per Andriy Zvudetskyyin in kata (forma) nonché un terzo posto per Sofia Gaiardo in kata (forma). Molti altri hanno sfiorato il podio come Laura Della Mora arrivata quarta in classifica così come Francesco Favro. Bene anche per Damian, Laura Z.B., Aurel Marat, Gabriele, Cristian e Liam che hanno partecipato al campionato. «Dopo anni di assenza dal dojo e dalle competizioni a causa del covid - spiega l'allenatore Fabio Centi - la nostra palestra può essere più che soddisfatta dei risultati ottenuti. Ora guardiamo già alla prossima stagione per arrivare a un anno ancora più ricco di soddisfazioni».