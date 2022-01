Piccole e medie imprese: la Regione aumenta di 10 milioni il fondo per il microcredito

VENEZIA - «In un inizio anno segnato dall'incertezza per l'aumento dei costi energetici e tutta una serie di problemi legati ad approvvigionamenti e logistica, abbiamo voluto dare un ulteriore segnale alle nostre imprese, aumentando di 10 milioni di euro il fondo straordinario per il microcredito gestito da Veneto Sviluppo. È una misura che, fino ad oggi, ha riscosso notevole successo tra le nostre imprese, grazie all'efficienza di risposta. Ricordo che, in un anno, abbiamo messo a disposizione complessivamente 70 milioni di euro».

Così l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia della Regione Veneto, Roberto Marcato annuncia l'approvazione della delibera che prevede l'aumento di ulteriori 10 milioni di euro della dotazione finanziaria dell'intervento straordinario per la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, portando così la dotazione complessiva della misura a 70 milioni di euro. Nella delibera si autorizza altresì Veneto Sviluppo ad utilizzare, la liquidità presente nel fondo unico istituito in attuazione della legge regionale 21/2020 per la concessione del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto associato, pari a un massimo di 3.000 euro a copertura delle spese di istruttoria e di gestione della pratica.