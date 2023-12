Veneto, fondi alle imprese: la Regione stanzia 540 milioni di euro per 40mila imprese

Fondi per le imprese, ecco le novità in Veneto: «Questo è il mese delle grandi firme. La Giunta ha deciso di dedicare 540 milioni di euro provenienti da fondi regionali ed europei a quasi 40mila imprese venete». Lo ha annunciato stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, al termine della riunione di giunta. I fondi sono destinati a "Veneto Innovazione", parte della holding "Veneto Sviluppo", braccio operativo della Regione.

«Per supportare la crescita delle imprese venete - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, Roberto Marcato - c'era bisogno di costruire una macchina adeguata, e per questo abbiamo rivoluzionato "Veneto sviluppo" e "Veneto Innovazione".

Una parte dei fondi saranno destinati alla finanza agevolata, che aveva perso appeal con tassi allo zero. L'altra parte - ha concluso - fondi comunitari, l'abbiamo declinata in una serie di iniziative, che vanno dall'innovazione alla ricerca, all'attrazione di investimenti per le aziende».