Veneto Sviluppo rileva il 45% di Armes spa

VICENZA - Veneto Sviluppo ha acquisito una partecipazione di circa il 45% del capitale di, società vicentina tra i principali produttori nazionali di scaffalature metalliche per medio-grandi portate e di soppalchi. Armes è un marchio storico del settore originariamente di proprietà del, di cui rappresentava la business unit dedicata alla produzione della componente "statica" dei sistemi di stoccaggio. Nel 2021, a seguito del processo di riorganizzazione societaria del gruppo, il ramo aziendale "Armes" è stato oggetto di carve out e successivamente acquisito da un club deal avente come principale promotore Otello Dalla Rosa, ex Amministratore Delegato del Gruppo Ferretto e socio di maggioranza della nuova iniziativa imprenditoriale, sancendo così la nascita di Armes S.p.A..La produzione è attualmente svolta nello stabilimento di circa 12.000 mq di Montecchio Maggiore, in cui Armes si è trasferita all'inizio del 2023 e dove attualmente sono occupati più di 120 collaboratori, con un volume d'affari di circa 40 milioni di euro e una quota di export del 35%. L'operazione è stata perfezionata attraverso una riorganizzazione della compagine sociale e un aumento di capitale sottoscritto interamente da FVS a sostegno di un piano industriale che prevede investimenti per incrementare l'efficienza produttiva, l'ampliamento dell'offerta commerciale e un ulteriore sviluppo dei mercati esteri. L'investimento di FVS si pone l'obiettivo di consolidare la posizione di leadership di Armes nel segmento di riferimento, da realizzarsi anche attraverso la crescita per linee esterne in un settore che presenta interessanti opportunità di aggregazione.