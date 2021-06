VENEZIA Il termine in voga è think tank, vale a dire un gruppo di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi complessi. «Ma possiamo chiamarlo anche pensatoio», ha sintetizzato il governatore del Veneto Luca Zaia nel presentare, ieri mattina a Palazzo Balbi, assieme al presidente di Veneto Sviluppo Davide Spagna e all'assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, il Cts dell'economia. L'acronimo sta per Comitato Tecnico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati