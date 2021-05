Coraggio Italia, Brugnaro in campo: domani il gruppo alla Camera Ecco i nomi

VENEZIA - Dopo vari incontri e qualche" stop and go" il sindaco Luigi Brugnaro rompe gli indugi e si prepara a scendere in campo a livello nazionale con 'Coraggio Italia' e una sua pattuglia di deputati alla Camera, insieme a 'totiani" di 'Cambiamo'. La costituzione del gruppo parlamentare autonomo a Montecitorio di 20 persone (quota minima richiesta dal regolamento) è attesa per domani pomeriggio - 26 maggio - dopo un faccia a faccia a Roma tra il sindaco di Venezia e Giovanni Toti.

L'obiettivo è dar vita a un nuovo contenitore politico di stampo centrista ancorato al perimetro di centrodestra, alleato del fronte sovranista Lega-Fdi, in vista delle politiche del 2023. La notizia è destinata a creare scompiglio soprattutto in Forza Italia, bacino naturale dei moderati, visto che le indiscrezioni parlano di almeno 7-8 azzurri pronti a lasciare Silvio Berlusconi.

Già nei giorni scorsi, quando sono iniziati a circolare i boatos sul progetto politico del patron di 'Umana' era suonato il campanello d'allarme in casa Fi. Tant'è che i vertici e lo stesso Cav sono dovuti correre ai ripari per bloccare eventuali 'fughe'. La 'caccia' ai deputati da parte del primo cittadino sarebbe iniziata da tempo e in queste ore si farà più incalzante.

Tutto è pronto per il 'grande salto' (il simbolo dove spiccherà il color fucsia e il tricolore, il programma e manifesto dei valori, con tanto di sito) ma senza una 'stampellà in Parlamento, garantita solo in parte da Toti, non si può partire. Tra 24 ore potrebbe esserci anche la firma dal notaio per l'atto costitutivo e lo statuto.

Dovrebbero essere quasi una trentina i deputati coinvolti, come la berlusconiana doc Michaela Biancofiore e Cosimo Sibilia, storico esponente forzista in Campania e attuale presidente della Lega nazionale dilettanti. Della partita sarebbero il padovano Marco Marin e Stefano Mugnai, già coordinatori regionali del Veneto e della Toscana: il pressing su di loro sarebbe sempre più forte. E potrebbero arrivare pure Simona Vietina, e Felice Maurizio D'Ettore.

Tra gli 'attenzionati' Matteo Dall'Osso, Raffaele Baratto e Guido Pettarin. Altri nomi, raccontano, potrebbero uscire allo scoperto solo all'ultimo momento.