VALLI DI CHIOGGIA - É arrivato a bordo della sua auto, guidando egli stesso, a Valli di Chioggia, ultima parrocchia della Diocesi di Padova, monsignor Giampaolo Dianin, neo Vescovo di Chioggia e fino a sabato rettore del Seminario Maggiore di Padova. Ad accogliere monsignor Dianin il parroco di Valli e Conche di Codevigo don Massimo Fasolo, compagno di studi dello stesso Vescovo, che ha salutato con grande affetto e cordialità. Diversi i fedeli presenti, i rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e con loro anche il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il vicario generale di Chioggia don Francesco Zenna.

In un clima davvero fraterno il nuovo Vescovo ha così preso congedo dalla Diocesi di Padova, dove è nato e che ha servito come sacerdote fino a ieri. «Mi piace lasciare la Diocesi da questo luogo, Valli, che rappresenta davvero un ponte tra Padova e Chioggia», ha detto monsignor Dianin salutando, ricordando il fatto che la parrocchia si trova in provincia di Venezia e Comune di Chioggia, ma dal punto di vista ecclesiastico appartiene alla Diocesi di Padova.

Dopo un momento di preghiera e una benedizione ai presenti, monsignor Dianin ha poi salutato tutti e si è diretto in compagnia del sindaco verso la città di Chioggia. Qui nel pomeriggio si è svolta la celebrazione della messa di ingresso nella Cattedrale. In mattinata il vescovo Dianin ha però voluto visitare l'ospedale cittadino e la casa di riposo, mentre nel primo pomeriggio ha salutato le autorità civili e scolastiche e i giovani di Azione Cattolica e gli Scout. D'altra parte monsignor Dianin ha dedicato lungo tempo del suo ministero sacerdotale a giovani e famiglie.

Nato a Teolo il 29 ottobre 1962, ha frequentato il Seminario di Tencarola dalla prima media ed è entrato al Maggiore di Padova nel 1981, ricevendo l'ordinazione presbiterale il 7 giugno 1987. Dal 1987 al 1991 ha frequentato l'Università Gregoriana di Roma conseguendo il dottorato il Teologia morale, al rientro a Padova ha insegnato al Seminario Maggiore ed è stato per molti anni delegato vescovile per la pastorale familiare. Nel 2000 è stato nominato assistente unitario dell'Azione cattolica di Padova fino al 2008, dal 2009 è rettore del Seminario Vescovile di Padova. Il 3 novembre 2021 papa Francesco lo ha nominato Vescovo di Chioggia, mentre domenica 16 gennaio a Padova monsignor Dianin è stato ordinato vescovo.