Venezia, in arrivo nuovi autovelox dalla Romea alla Jesolana: ecco tutte le 14 strade scelte

VENEZIA - Nuovi autovelox in arrivo nella provincia di Venezia. È stato adottato il nuovo decreto prefettizio che indica le strade e i tratti stradali sui quali possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico. L'obiettivo è il rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità (articolo 142 del codice della strada) e delle violazioni che riguardano il sorpasso (articolo 148).

A causa del numero di incidenti, delle condizioni del manto stradale e del traffico, è stata autorizzata l'installazione di autovelox, dal momento che per ragioni di sicurezza (degli operatori e dei conducenti) non è possibie fermare il veicolo. Di seguito, nel documento in pdf, i tratti stradali indicati dal decreto.

Elenco strade per dispositivi controllo da remoto.pdf