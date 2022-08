SAN DONÀ - Un milione di euro in più la stima delle multe nel 2022. Si tratta di quanto prevede di incassare il Comune quest’anno. Il valore complessivo, infatti, era 1milione e 200mila euro nel 2021, mentre una recente delibera della Giunta Cereser indica che alla fine di quest’anno la stima è 2milioni e 200mila euro. In particolare l’aumento è indicato in relazione ai due nuovi autovelox. Un apparecchio monodirezionale, ossia operativo su una sola corsia, è posizionato tra il ponte dei Granatieri e la rotonda di via Armellina, nella frazione di Passarella (variante B alla Statale 14). L’altro autovelox è bidirezionale, ossia può individuare i veicoli su entrambe le corsie in modo simultaneo, posizionato sulla “Jesolana”, la strada regionale 43, che collega Caposile con Jesolo, poco prima della frazione di Santa Maria di Piave (km 11,5). Sono entrati in funzione dal 1° gennaio. La multa con questi dispositivi scatta in modo automatico con accertamento “da remoto”, ossia senza la presenza della pattuglia, anche se sono segnalati da cartelli e luce lameggiante gialla, un accorgimento non obbligatori ma voluto dal Comune.

San Donà, installati due nuovi autovelox: un milione di euro in più

«Gli autovelox sono entrati in funzione quest’anno per cui la proiezione potrebbe non essere del tutto corretta – spiega il sindaco Andrea Cereser – nei primi mesi dopo l’installazione c’è un boom di sanzioni che si riduce nel tempo. Una parte delle entrate, inoltre, va all’ente proprietario della strada e una parte non viene incassata per lungo tempo, serve intervenire in modo forzoso per recuperare quanto dovuto».

Ma come saranno spese le multe incassate? Una parte di circa 490mila euro è vincolata alla sicurezza stradale che comprende parecchie voci tra cui la manutenzione di strade e illuminazione pubblica, la segnaletica, il controllo degli impianti. «L’ultima variazione di bilancio presentata in consiglio comunale comprende la possibilità di compensare l’aumento del costo dell’energia stimato in 800mila euro – continua il sindaco – in parte l’aumento sarà coperto dalle sanzioni al codice stradale. Per il resto della somma c’è un vincolo morale e di legge che riguarda investimenti da compiere in tema di sicurezza, tra cui la possibilità di potenziare il personale del Comune, in particolare assumere qualche vigile in più. Se i vincoli relativi alle assunzioni lo consentiranno confidiamo di aumentare l’organico». L’organico dei vigli di San Donà è composto da 27 persone, ma dovrebbero essere 42, in base a quanto previsto dalla legge italiana.