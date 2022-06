Una multa ogni tre minuti. E' il risultato della prima ora di attivazione lungo via Trieste del nuovo autovelox mobile che funziona attraverso i pannelli solari. L'apparecchio ha elevato 20 sanzioni nel giro di soli 60 minuti. L'EasyVelox di via Trieste funzionerà tutti i giorni per un'ora, in diversi momenti della giornata.

Leggi qui

Video di Lucia Russo