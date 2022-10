JESOLO - Una nuova torre di 24 piani destinata a diventare un nuovo simbolo della città. Ma anche il nuovo Beach Residence da 9 piani per 80 nuovi appartamenti extra lusso al quale seguiranno poi un nuovo hotel con 60 suite e un complesso a tre piani con altri 36 appartamenti. E ancora una piazza pubblica che porterà il nome di Richard Meier. Si amplia lo Jesolo Lido Design District, il quartiere ideato dall'architetto newyorchese Richard Meier nel 2001. Arrivato a Venezia lunedì sera, l'archistar impegnato da tre settimane in tour in tutta Europa ieri non ha potuto partecipare alla presentazione dei nuovi lavori, perché leggermente influenzato. A rappresentare l'88enne che manca da Jesolo da 12 anni, uno dei professionisti del suo board, l'architetto austriaco Stephan Scheiber che segue da sempre i lavori a Jesolo. Con lui, nella passeggiata tra viali e attici con vista mare degli edifici già realizzati in questi vent'anni, c'era Peter Reichegger, l'imprenditore altoatesino Ceo di Riv Group che dal 1995 sta investendo nel litorale, realizzando il Golf Club, il Laguna Beach & Garden ma anche il complesso Le Maison. Ed è sempre lui che vent'anni fa ha deciso di investire nell'area di 6 ettari affacciata su via Levantina, tra piazza Drago e piazza Milano, un tempo occupata dalle colonie Monte Berico, Maria Assunta e Santa Caterina per realizzare un elegante quartiere sospeso tra lusso e alta qualità.

L'INVESTIMENTO

Il tutto con un investimento ad oggi di 150 milioni di euro ai quali ne seguiranno altrettanti per terminare i lavori. Ed è sempre in questo contesto che s'inseriscono i nuovi edifici che ospiteranno fino a 2.500 persone: andranno a collegarsi con quanto già costruito, il complesso Pool Houses del 2007, il Beach Houses, quest'ultimo con 69 appartamenti e 5 case autonome a due piani, tutte dotate di piscina privata. E, ancora, con l'hotel Falkensteiner, il primo 5 stelle della città che è stato ampliato con degli appartamenti, e il Summer Houses, l'edificio a 10 piani ultimato lo scorso anno con esclusiva Spa al piano terra e 90 appartamenti. Da lunedì inizieranno invece, sulla linea fronte mare, i lavori per la realizzazione del nuovo residence al quale il prossimo anno seguirà, più a nord, il via alla realizzazione della prestigiosa Richard Meier Tower che, con i suoi 85 metri di altezza, diverrà il punto focale dell'intera area, e delle nuove residenze con i nuovi appartamenti e il nuovo hotel che verrà con molta probabilità gestito sempre dal gruppo Falkensteiner. Sempre rispettando la continuità stilistica, il progetto prevede anche la nuova Piazza The Richard Meier Plaza, un'isola ecologica interrata, la più grande di Jesolo, una nuova viabilità, ma anche un nuovo accesso al mare con 70 posti auto ad uso pubblico che andranno ad aggiungersi ai due già esistenti e un secondo parcheggio pubblico interrato, sotto la nuova piazza, da 30 posti auto per un totale di 900 stalli a disposizione dell'intero quartiere.

IL VERDE

A completamento ci saranno numerose aree verdi realizzate con essenze tipiche del litorale, specie i pini marittimi. «È importante evidenziare ha sottolineato l'architetto Stefan Scheiber - come questo complesso sia nato per inserirsi perfettamente nel contesto jesolano. La nostra idea è infatti quella di dare importanza anzitutto alla visuale sul mare, a quel legame con l'acqua che caratterizza Jesolo. Altro elemento identitario è il verde, con i pini marittimi: l'architetto Meier appena li ha visti ha voluto preservali».