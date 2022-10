JESOLO - «Quello realizzato è un distretto del design unico nel mondo. E' un esempio perfetto di recupero di un'area abbandonata, dunque di riqualificazione del territorio con linee leggere».

Le parole sono quelle di Peter Reichegger, mente creativa e ideatore dello Jesolo Lido Design District e fondatore di Riv Group, l'imprenditore altoatesino che poco più di vent'anni fa è volato a New York per convincere l'archistar Richard Meier a firmare questo avveniristico intervento.

Inconfondibile lo stile, caratterizzato dal calore bianco e dalle pareti di vetro, elementi che non mancheranno nemmeno nella nuova torre tanto che il lato affacciato sul mare sarà interamente di vetro.

«Richard era entusiasta di questa visita programmata da tempo, non vedeva l'ora di essere qui per illustrare il proprio progetto ha spiegato Reichegger ma purtroppo queste 3 settimane di viaggio in Europa si sono fatte sentire; nulla di grave ma per tutelarlo i medici hanno preferito tenerlo a riposo. La piazza che gli verrà dedicata è un omaggio al suo lavoro».



Anno dopo anno, il distretto è cresciuto in altezza e volumi.

«Lo sviluppo è stato armonico prosegue il ceo di Riv Group integrandosi a perfezione con lo spazio circostante e, se vogliamo, diventando anche un esempio per altri interventi. Questo quartiere si integra con il territorio, non è un caso se non ci sono recinzioni. Lo spazio è aperto. Ora siamo pronti per realizzare l'ultima parte del distretto, il termine dei lavori è previsto per il 2026».

I prezzi di vendita vanno dai 7 ai 12 mila euro al metro quadro ma si arriva fino ai 16 mila per gli attici.

Le vendite comunque non mancano e per il primo complesso, nel 2007, il 35% degli appartamenti era stato venduto già alla presentazione del progetto.

«Ma l'interesse degli acquirenti è sempre stato alto. aggiunge Reichegger Se fino a marzo 2020 la quasi totalità degli acquirenti erano italiani, e veneti in particolare, negli ultimi due anni la metà sono stranieri, svizzeri, austriaci, polacchi, sloveni e residenti del Liechtenstein: attorno a questo progetto c'è un grande interesse internazionale».

Nessuna paura poi se il boom di presenze deve fare i conti con una spiaggia che, in realtà, a Jesolo sta diventando sempre più stretta.

«Abbiamo fatto le verifiche conclude l'amministratore di Riv Group e i nostri ospiti non avranno problemi, in ogni caso abbiamo sviluppato piscine, aree verdi e spazi aperti anche per questo».

Di rilievo, infine, pure il beneficio pubblico generato dall'operazione immobiliare complessiva in città: 12 milioni di euro tra oneri e opere pubbliche.