In bicicletta urtato da una Range Rover: ciclista cade e perde la vita

MUSILE DI PIAVE - Incidente mortale a Musile, in via Millepertiche, oggi 19 aprile. A perdere la vita, pochi minuti dopo le 14, Tiziano Rui, 71enne del posto, che procedeva in bici lungo la strada che collega Musile a San Donà. Il ciclista è stato urtato dall'auto guidata da un 83enne che procedeva nella stessa direzione di marcia ed è caduto sull'asfalto. Illeso il conducente della vettura, una Range Rover Sport.

Sul posto l'ambulanza del Suem: i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare per Tiziano Rui. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri, che hanno sequestrato sia la bici che l'auto.