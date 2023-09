Al Muretto la notte anni Novanta nell'ultimo weekend della stagione

JESOLO - “Solo per una notte, atto finale”. Festa di fine estate alla discoteca il Muretto. E’ l’evento in programma domani sera nello storico locale di via Roma destra, un appuntamento che regalerà un tuffo nel passato, agli anni ’90 quando Jesolo era la Regina del mondo della notte. L’idea, nemmeno a dirlo, è di Nicola Parente, tra i pr più famosi d’Italia che al Muretto ha lavorato dal 1985 al 1992. Dopo la serata evento dello scorso marzo all’Area City di Mestre, con musica anni ’90 mixata dai dj dell’epoca, a giugno lo stesso format, dunque musica anni ’90, pubblico adulto dai 40 anni e porte aperte già dalle 23, era stato proposto al Muretto registrando un successo andato oltre ogni aspettativa. Da ciò la scelta di replicare l’evento, questa volta con la festa di chiusura della stagione. «Dopo la festa di giugno – dice Nicola Parente – aveva m o continue richieste, in molti ci chiedevano di fare un evento simile una volta al mese ma oggettivamente è difficile. Con i gestori del Muretto abbiamo così pensato di fare l a serata di fine estate: anche questa volta abbiamo già esaurito tutti i biglietti. Rivedere chi veniva al Muretto trent’anni fa sarà una bella emozione, sicuramente ci saranno tanti jesolani, magari anche chi a giugno non era riuscito a prenotare l’ingresso». Come da programma in consolle i dj che hanno fatto la storia in questo locale ma in due situazioni diverse : n ella sala interna ci saranno Nicola Grassetto, Mauro Ferrucci e Walterino mente in quella esterna verrà celebrato l’anniversario di In House Nation Terrace con Davide Fiorese, Angelino e The Grimace, con la migliore musica House degli anni ’90.

IL PROGRAMMA