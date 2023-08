Jesolo. Pienone al Muretto, 4mila in coda: poi scattano i taxi gratis anti-incidente. I ragazzi approvano: «È più sicuro»

JESOLO - Il popolo della notte promuove l'idea del governo dei taxi gratis all'uscita delle discoteche, per riportare a casa chi non supera il test anti-alcol. I giovani che hanno fatto la fila all'ingresso de Il Muretto, storico locale di Jesolo, la ritengono un'iniziativa giusta «perché riduce il rischio di incidenti stradali. Si potrebbe pensare a un vero servizio navetta - dice Giulia -, per portare più gente». Approva la linea del progetto voluto dal ministro Salvini anche il titolare del Muretto, Samuele Bucciol.

Sono stati circa 4mila gli ingressi stanotte nella discoteca veneziana, che con altri cinque locali in Italia fa da apripista all'iniziativa.