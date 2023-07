Jesolo, è già record di presenze: 160mila persone in una sola sera. La città è full ma la sicurezza tiene

JESOLO - Oltre 160mila persone in una sola notte. La città si riempie ma tiene il piano di sicurezza voluto dal Comune.

Il sabato notte è trascorso senza incidenti eclatanti anche se non è mancata la solita presenza dei tanti, troppi, ubriachi molesti segnalati un po' in tutto il litorale, con schiamazzi e atti di vandalismo. L'evento clou è stato il ritorno di Random una festa a caso, la manifestazione che ha richiamato 15mila persone sulla spiaggia del faro. Semplici e geniali gli ingredienti della serata: la musica è stata scelta rigorosamente a caso e composta da hits di tutti i generi musicali e di tutti i periodi storici. Sul palco anche il coro El Piave di Eraclea che ha cantato l'inno di Mameli.

Record di presenze

Il pubblico, invece, è stato invitato a dare libero sfogo alla creatività attraverso sfarzosi outfit, look improbabili e divertenti accostamenti. In questo senso, come un grande carnevale estivo, in molti si sono presentati vestiti da hawaiani, da calciatori e da coccodrilli. Da applausi il gruppo di pirati, richiestissimo per le foto tra via Verdi e via Dei Mille prima di arrivare sulla spiaggia assieme al gruppo di ragazze vestite da bagnine di salvataggio. Regolare il deflusso del pubblico. Al termine dell'evento, con gli inevitabili parcheggi selvaggi, più di qualche protesta per le sanzioni elevate alle auto in divieto di sosta. Successo di pubblico anche alla discoteca Il Muretto dove a scaldare la consolle è stata la dj partenopea Deborah De Luca considerata una delle figure di spicco della techno di tutto il mondo.

I controlli

Sul fronte della sicurezza i controlli sono avvenuti in tutta la città. Un giovane è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza molesta, nei suoi confronti è scattato anche un Daspo urbano. Sempre sul fronte del contrasto all'abuso di alcol sono state 4 le sanzioni da 200 euro per la violazione dell'articolo 26 del regolamento di Polizia urbana che vieta la detenzione e il consumo di alcolici in pubblico, spiaggia compresa.

Ad agosto il divieto sarà valido tutte le sere, dalle 20 alle 6 del mattino successivo. Sempre sabato notte è stata comminata una sanzione per accattonaggio molesto, anche in questo caso oltre alla multa è scattato il Daspo urbano. I controlli stradali sono durati tutta la notte nei punti nevralgici della viabilità. Due le patenti di guida ritirate per stato di ebbrezza. «Ad oggi commenta il sindaco Christofer De Zotti quella di sabato è stata la serata con più persone di questa estate, complice anche la presenza di un evento importante come Random. La serata e la notte non hanno registrato episodi particolarmente gravi per ciò che riguarda la sicurezza urbana, nonostante i numeri. Le sanzioni per l'abuso di alcol sono in calo, notiamo una maggiore consapevolezza, ovviamente l'attenzione rimarrà alta. Ringrazio tutte le forze dell'ordine impegnate per la sicurezza». Intenso per tutto il weekend il traffico.