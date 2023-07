JESOLO - Con 15 mila biglietti venduti, anche quest’anno “Random, una Festa a Caso” registra in anticipo il tutto esaurito. Ritornano i grandi live sulla spiaggia del faro, mentre nel calendario degli eventi è già stato fissato la festa di chiusura dell’estate, quella di sabato 16 settembre al Muretto che, grazie all’organizzazione del noto pr Nicola Parente, farà rivivere l’atmosfera degli anni ’80 e ’90.

Oggi, intanto, dalle ore 17, sulla spiaggia del Faro, ritorna uno degli eventi più attesi dell’estate, quello con la prima e originale festa a caso d’Italia.



INSOLITA

I riferimenti sono tutti per il celebre Random, conosciuta al grande pubblico per essere la festa più insolita dell’estate: come sempre i partecipanti sono invitati a vestirsi con look ed abbinamenti improbabili dando sfogo alla loro creatività ma senza dimenticare le regole del buon gusto e della buona educazione. La musica seguirà lo stesso principio: i dj pescheranno tra le hits di tutti tempi e di qualsiasi genere musicale, rigorosamente però scelti a caso per ballare il pubblico senza schemi.

In collaborazione tra Suonica, Il Muretto e King’s, quest’anno si attende il sold out anticipato anche per sabato 5 agosto, quando sul palco della spiaggia jesolana salirà Peggy Gou, disc jockey, produttrice discografica e stilista sudcoreana che, in poco tempo dal suo esordio, è stata in grado di attrarre un nutrito gruppo di fan da tutto il mondo affermandosi come una delle più celebri al mondo grazie anche al suo nuovo singolo che sta scalando le classifiche di tutto il pianeta. L’artista sudcoreana sarà accompagnata sul palco dai Nu Genea, duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, musicisti nativi di Napoli residenti a Berlino, uniscono l’utilizzo di strumenti acustici con l’elettronica e voci in lingua napoletana, e dal dj Daniele Baldelli più apprezzati al mondo.



FINE ESTATE

Per quanto riguarda la fine dell’estate, l’evento è stato programmato allo storico il Muretto di via Roma destra, sabato 16 settembre, grazie alla regia di Nicola Parente. La festa, nata sulla base del successo registrato lo scorso 10 giugno, farà rivivere la musica e l’atmosfera degli anni ’80 e ’90. In consolle di alterneranno i dj che hanno fatto la storia del locale jesolano, ovvero Nicola Grassetto e Mauro Ferrucci. Nel giardino esterno andrà in scena il party per la nascita dell’House Nation con l’evento Exess di dj Angelino. A scaldare la consolle sarà anche Daniele Fiorese, con il gruppo Spirit of House. L’evento, come quello di giugno, richiamerà un pubblico adulto, dai quarantenni ai cinquantenni. E sempre come accaduto per lo scorso evento, anche in questo caso da settimane è scattata la caccia “ai tavoli”, ormai praticamente sold out.

«Con questi eventi – spiega Nicola Parente – si scatena l’effetto dei concerti: appena aprono le prevendite il pubblico si mette alla ricerca dei posti migliori, in questo caso succede lo stesso. Se immaginavo tutto questo successo? Onestamente no. Tutto è nato un po’ per caso, dopo una telefonata con Mauro Ferrucci, con l’evento dello scorso inverno all’Area City. A giugno l’abbiamo replicato al Muretto e il risultato è andato oltre le aspettative, tanto che abbiamo deciso di organizzarne un altro: è stata una richiesta che arrivava dal pubblico stesso, chi non è riuscito a trovare posto a giugno ci chiedeva questo secondo appuntamento. Immagino, per esempio, che a settembre ci saranno tanti jesolani che festeggeranno la fine del lavoro estivo. Mi aspetto di rivivere davvero una bella atmosfera».