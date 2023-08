JESOLO - Rientro a casa in sicurezza dopo la serata in discoteca: due corse notturne per portare a casa i ragazzi. E' il risultato dell'accordo siglato tra i comuni di Jesolo e San Donà, l'azienda di trasporti Atvo e Fibe-Silb Confcommercio che prevede un servizio gratuito per gli utenti. Di fatto si tratta di un altro tassello per garantire la sicurezza stradale: si amplia così il quadro delle iniziative per mettere un freno agli incidenti dei ragazzi di ritorno dai locali notturni dopo che lo scorso weekend è partita l'iniziativa del ministero su scala nazionale di mettere un taxi a disposizione dei ragazzi (in Veneto partner è "Il Muretto" di Jesolo) non in condizioni di guidare. Il progetto - pure promosso in via sperimentale - conta sulla collaborazione di quasi tutti i grandi locali jesolani (Kings, Muretto, Marina, Vanilla, Capannina, Gasoline Beach Club, Maxim), a testimonianza della nuova sensibilità sul tema e dello spirito di collaborazione tra pubblico e privato.



IL NUOVO SERVIZIO

Si prevede l'istituzione di 2 corse di autobus da stasera e durante le notti dei prossimi weekend fino al 3 settembre, nello specifico tra il sabato e la domenica, con partenza alle ore 2 e poi alle ore 4, evitando così ai ragazzi di esporsi ai rischi del traffico notturno o di mettersi alla guida stanchi, quindi con possibili colpi di sonno o distrazioni. Il servizio sarà garantito anche la notte di Ferragosto. L'idea, che prende spunto dal vecchio "Limobus", il bus che fino a qualche anno fa portaVa i ragazzi nei locali della città, è maturata negli ultimi giorni, anche sulla scia dei tragici incidenti avvenuti nelle ultime settimane in città, con la considerazione che spesso a rimanere coinvolti nei sinistri sono ragazzi residenti nei comuni limitrofi a Jesolo. Entrambe le corse partiranno dall'autostazione Atvo di Jesolo raggiungibile a costo ridotto grazie alla tariffa notturna agevolata fissata dall'amministrazione cittadina con il Consorzio Taxi, nell'ordine di 3 o 5 euro a persona in base alla tratta - toccheranno piazza della Repubblica a Jesolo paese, poi la fermata di via Roma a Eraclea, l'autostazione Atvo di San Donà di Piave terminando il tragitto in via Roma a Musile di Piave, davanti al municipio. Le due corse anticiperanno, così, l'avvio del servizio di trasporto ordinario con la prima partenza dal Lido di Jesolo delle ore 5.45 della domenica che segue lo stesso percorso. «Questo servizio rientra in un più ampio pacchetto di attività spiega il sindaco Christofer De Zotti con il vicesindaco Luca Zanotto - che hanno l'obiettivo di prevenire gli incidenti stradali e assicurare ai ragazzi, ma poi anche alle loro famiglie, un rientro sicuro a casa dopo una serata di divertimento. Avere al nostro fianco il Comune di San Donà di Piave, Silb con i locali da ballo, Atvo e la Città Metropolitana di Venezia, è il segnale che tutti siamo impegnati affinché Jesolo si configuri sempre di più come una città dove divertirsi in maniera sana e responsabile, ma ciò non esclude i rischi. Le attività di prevenzione non ci possono restituire numeri sugli incidenti evitati, ma fosse anche uno solo giustificherebbe ogni sforzo compiuto». Sulla stessa scia le parole di Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave: «L'idea è stata del consigliere comunale di San Donà Giulio Bonet commenta che a vent'anni, è il più giovane di tutto il gruppo e, chiaramente, è più vicino al mondo giovanile. Mi è parsa subito una proposta molto interessante». A collaborare è anche il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio: «Abbiamo dato fin da subito la disponibilità ad appoggiare questa iniziativa evidenzia il presidente provinciale, Franco Polato - perché si tratta di un'altra attività che punta ad un divertimento sicuro».