Carnevale 2023, maxi raccolta di rifiuti a Venezia, Murano e Burano: «1.178 metri cubi di spazzatura»

VENEZIA - Veritas, maxi raccolta di rifiuti a Venezia, Murano e Burano nel periodo di Carnevale 2023. Il Carnevale di Venezia 2023 è appena terminato (col botto) - 300mila arrivi negli ultimi quattro giorni - e adesso è il momento dei numeri. Veritas snocciala i numeri della raccolta dei rifiuti nel periodo compreso tra il 4 e il 21 febbraio, giorno del martedì grasso.

I numeri di Veritas

Come riporta Veritas, si tratta di quantità e persone aggiuntive rispetto al normale servizio. Sono stati raccolti 1.178 metri cubi di rifiuti: 471 carri nei sestieri di san marco e castello, 325 a cannaregio murano e burano, 312 a san polo dorsoduro e santa croce, 520 dai cestini. Per questi servizi sono state utilizzate 40 imbarcazioni, 77 netturbini in servizio notturno e 17 per lo spazzamento diurno di mantenimento.