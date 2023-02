Beatrice Raffael è la Maria 2023: «Sogno di diventare stilista». La reginetta del Gazzettino Lavinia Malerba: «Io? La guida turistica»

VENEZIA - Beatrice Raffael, 23enne veneziana, è la Maria dell'anno 2023. Eletta anche la reginetta de "Il Gazzettino", Lavinia Malerba, 19enne del Lido. La cerimonia di premiazione è avvenuta nell'ultimo lunedì di Carnevale, nella cornice monumentale del Teatro La Fenice.

La Festa delle Marie, di cui Il Gazzettino è media partner, è un'istituzione del Carnevale veneziano. A consegnare targa e fascia, il direttore de "Il Gazzettino" Roberto Papetti. Beatrice, che per un anno rappresenterà la reginetta di Venezia, sogna ora di diventare una stilista. Idee chiare anche per Lavinia, la Maria de "Il Gazzettino".

Patron della manifestazione, Maria Grazia Bortolato che per dieci giorni ha seguito le 12 aspiranti Marie. A intrattenere gli ospiti nel corso della serata l'ex Maria Linda Pani e il Principe Maurice. Madrina della cerimonia, Claudia Marchiori attrice e Maria 2016, che ci rivela come cambia quest'esperienza. Presenti alla cerimonia, il direttore artistico del Carnevale 2023 Massimo Checchetto e Piero Rosa Salva, presidente di Vela, la partecipata dedicata all'organizzazione di eventi a Venezia. Per 365 giorni Beatrice e Lavinia saranno le reginette della città lagunare. Un trampolino di lancio per la loro carriera, auguri ragazze. (servizio di Emiliana Costa)