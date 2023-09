Preso dopo una fuga di venti giorni l'assassino del senzatetto morto a Verona dopo una lite

MESTRE - Alle ore 13 di oggi 14 settembre i carabinieri del Comando Provinciale di Verona hanno rintracciato e fermato nel centro di Favaro Veneto (Venezia) l'uomo ritenuto responsabile della morte di Massimiliano Bincoletto a seguito dell'aggressione avvenuta lo scorso 25 agosto a Verona. Gli investigatori dell'Arma, sin dalle prime battute, avevano identificato il responsabile in un georgiano di 49 anni, con pregiudizi di polizia, senza fissa dimora che è stato attivamente ricercato sino ad oggi. Il responsabile è stato posto in stato di fermo per omicidio preterintenzionale emesso dal pubblico ministero Maria Beatrice Zanotti e sarà accompagnato in carcere in attesa della convalida.

Sul suo conto, tra l'altro, pende un ordine di esecuzione pena che gli è stato notificato.

COS'E' SUCCESSO

Massimiliano Bincoletto, 68 anni, era deceduto lo scorso 8 settembre all'ospedale di Borgo Trento di Verona dove era stato ricoverato il 25 agosto in seguito alle lesioni riportate nel corso di un alterco con un altro senza tetto. La vittima era stata trovata a terra agonizzante vicino al camper dove viveva, di fronte allo stadio Bentegodi, con lesioni alla testa. Dalle prime testimonianze gli investigatori hanno ricostruito l'episodio: il 68enne ha litigato con un altro uomo, verosimilmente extracomunitario, poi la lite era sfociata in un'aggressione a mani nude e la vittima era caduta a terza sbattendo violentemente il capo dopo essere stato spinto. L'aggressore si era dileguato fino a oggi quando è stato rintracciato e bloccato.