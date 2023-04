Omicidio del senzatetto Luca Tisi, fermato un uomo dopo una perquisizione in via Deciani

UDINE - Un uomo è stato fermato oggi, mercoledì 19 aprile, all'ora di pranzo dagli agenti della Squadra Mobile di Pordenone, dopo una perquisizione in via Deciani, in relazione all'omicidio del senzatetto Luca Tisi. L'omicidio del 58enne originario di Zoppola risale alla notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l'uomo sarebbe stato raggiunto da decine di coltellate. Il fermato è stato portato in Questura per essere interrogato.

+++ notizia in aggiornamento +++