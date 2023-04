Senzatetto ucciso: al vaglio un cric trovato nella roggia, potrebbe essere l'arma del delitto

UDINE - I sommozzatori dei vigili del fuoco giunti a Udine da Trieste avrebbero trovato almeno un oggetto che gli investigatori analizzeranno nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del senzatetto Luca Tisi. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato trovato un cric di quelli in uso per auto. I vigili del fuoco lo hanno trovato scandagliando le rogge cittadine e lo hanno consegnato alla Polizia scientifica che lo esaminerà per verificare se possa essere in qualche modo collegato alla vicenda. Per quanto è trapelato, la morte dell'uomo è stata causata dai vari colpi inferti con una arma da taglio ma il violento colpo alla nuca sarebbe stato dato con un oggetto contundente, probabilmente di metallo.