Omicidio a Udine. Il cadavere della vittima scoperto nell'androne di un palazzo. Telecamere al setaccio Foto

UDINE - Delitto a Udine. Un uomo è stato trovato senza vita stamani. Si tratta di Luca Tisi, un senzatetto di 59 anni, originario di Castions di Zoppola (Pordenone). Il cadavere è stato rinvenuto in una zona di passaggio entro un edificio, tra via San Daniele e viale Volontari. Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato inutilmente di rianimare l'uomo.

E' stato un omicidio

Sul corpo c'erano evidenti segni di aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile, con il medico legale. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'aggressione.

Chi e' la vittima e quella rapina di 19 anni fa

Luca Tisi, il senzatetto di 59 anni trovato morto in una galleria di Udine il 6 ottobre 2004 con un coltello ferì all'addome il titolare di un negozio di casalinghi a Udine, per rapinarlo. Arrestato, fu condannato dal Tribunale di Udine a due anni e tre mesi di reclusione per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo da molto tempo era senza fissa dimora e viveva praticamente nel tunnel di collegamento fin dal primo lockdown, dormendo quasi sempre nello stesso posto, un angolo, quello dov'è stato rinvenuto. Secondo i residenti, non aveva mai avuto atteggiamenti molesti e, anzi, a giudizio degli esercenti locale, si era fatto benvolere, tanto che spesso riceveva offerte in denaro, cibo; qualcuno gli lasciava la colazione pagata nei bar della galleria. Aveva con sé sempre un trolley dove custodiva evidentemente i pochi oggetti di proprietà.