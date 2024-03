Udine. Rissa in centro, individuati e denunciati i quattro protagonisti: fondamentali le immagini delle telecamere

UDINE - La Polizia di Udine ha denunciato per rissa aggravata i 4 protagonisti dell'episodio, avvenuto lo scorso 16 febbraio, in via Poscolle, in centro. Si tratta di un cittadino udinese e di tre giovani stranieri. Gli approfondimenti investigativi, condotti dal personale della Squadra Volante, attraverso l'analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere comunali, e degli esercizi commerciali messe a disposizione degli inquirenti, hanno permesso di acquisire elementi utili a qualificare i fatti non come aggressione - com'era stata all'epoca denunciata dalla presunta vittima - ma come rissa. Nei confronti dei quattro indagati è stato avviato un procedimento per l'emissione dei provvedimenti di prevenzione applicabili a questo genere di fatti.