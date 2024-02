Rissa tra minori stranieri alla Casa dell'Immacolata, uno ferito con arma da taglio. Scontri anche in ospedale

UDINE - Rissa alla Casa dell'Immacolata, dove alcuni ospiti stranieri della struttura si sono dapprima accapigliati poi picchiati, ferendo un ragazzo al torace con un'arma da taglio e un altro in maniera più lieve. È successo poco prima delle 14 di oggi, giovedì 29 febbraio, nel centro di via Chisimaio. Sul posto Polizia e Carabinieri. Allertati anche i soccorsi, che sono intervenuti con due ambulanze e un'automedica. Due in tutto i feriti. Una volta in ospedale, la colluttazione e li scontri sarebbero proseguiti, costringendo il perosnale sanitario a far intervenire i Carabinieri. Il ragazzo ferito al torace ha 17 anni e sarebbe stato colpito con una non meglio identificata arma da taglio. Le sue condizioni inizialmente sono sembrati gravi, poi in ospedale i sanitari ne hanno ridimensionato la gravità, ma rimangono comunque serie. L'oggetto con il quale è stato colpito sarebbe rimasto a un livello non molto profondo. Anche un altro ragazzo minorenne, coinvolto nella rissa, è rimasto ferito, ma in modo meno grave.