Tolmezzo. Risse ripetute nella stazione delle corriere, arrestato un giovanissimo

TOLMEZZO (UDINE) - Risse nella stazione delle corriere a Tolmezzo, minorenne arrestato. Nel corso degli accertamenti su un gruppo di giovanissimi che avevano scatenato la preoccupazione di molti per alcune zuffe scoppiate sia a Cavazzo Carnico sia nella stazione delle autocorriere di Tolmezzo, dalle indagini svolte dalla Polizia sono emersi alcuni gravi reati per i quali è stato infine indagato un minorenne di origine nordafricana che viveva in una struttura di accoglienza della zona. I reati per i quali è indagato non sono stati resi noti in quanto è minorenne. La procura dei minori di Trieste ha chiesto, e ottenuto dal gip, la misura cautelare personale della custodia in un istituto penale minorile.