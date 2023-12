ODERZO (TREVISO) - Aggredito sul treno dalla baby gang. E’ accaduto ad uno studente 19enne opitergino, M.G., schiaffeggiato e insultato sul treno proveniente da Portogruaro. Il fatto è accaduto poco prima di Natale. Il giovane se ne stava per i fatti suoi sul treno che lo stava riportando a casa, ascoltando musica con gli auricolari quando, poco prima della fermata di Oderzo, è stato circondato da quattro ragazzini, tre maschi ed una ragazza, che l’hanno apostrofato con un «cos’hai da guardarmi?». Poi, di fronte alla reazione stupita dello studente, gli hanno tirato addosso della coca-cola e, non contenti, poco prima che scendesse dal treno, uno di loro gli ha tirato uno forte schiaffo. Lo studente era atteso in stazione dalla madre che, appena appreso dell’accaduto, lo ha subito accompagnato alla tenenza dei carabinieri.



LA REAZIONE

«Queste cose non vanno lasciate passare sotto silenzio – afferma A.P., mamma dello studente – abbiamo fatto una segnalazione, il carabiniere che ci ha ascoltati e ha raccolto la deposizione di mio figlio ha voluto sapere tutto nei minimi particolari. La stazione dei treni è sorvegliata da telecamere, ci auguriamo che riescano ad ottenere informazioni utili dai filmati». Basta parlare con qualche pendolare opitergino per avere la conferma che i “maranza” sono una presenza fissa sulla linea ferroviaria Treviso-Portoguaro. Questo fenomeno giovanile dei “maranza” è nato sulle piattaforme social, in particolare TikTok. Sono ragazzi giovanissimi, quasi sempre teenager, che si divertono ad importunare le persone, a minacciare ed aggredire, quand’anche non scatenano gigantesche risse nelle principali piazze cittadine. Si distinguono per l’abbigliamento grezzo ed i capelli arruffati. I pendolari ben sanno chi sono e cercano di starsene alla larga, prima regola mai incrociarne lo sguardo.



IL RITORNO

E ben lo sapeva anche il 19enne opitergino che carico di bagagli stava ritornando a casa dall’università per le vacanze natalizie. Forse la baby gang l’ha preso di mira proprio per questo: trolley, zaino e borsone a tracolla, il ragazzo si muoveva lentamente per raggiungere l’uscita. E’ stato proprio nei pressi della porta che i quattro teenager, tutti stranieri magrebini, l’hanno stoppato. «Cos’hai da guardarmi?» l’ha apostrofato uno, mentre gli altri ridevano e gli tiravano addosso della coca-cola. «Non ho reagito, ormai eravamo a Oderzo e contavo di scendere subito. - ha raccontato il ragazzo - Mentre il treno si fermava, la ragazzina ha detto: dai basta, lasciamolo stare. E, per tutta risposta, quello dei quattro più scuro di pelle, mi ha tirato uno schiaffo violento. Mentre scendevano mi hanno tirato addosso un deodorante. Ho segnalato tutto ai carabinieri, credo siano fra i 16 e i 17 anni». «Sono molto preoccupata – aggiunge la mamma -. Meno male che mio figlio non ha reagito, guai se avessero avuto un coltello. Ho anche una figlia di 15 anni che talvolta prende il treno, non dormo la notte pensando a questi bulletti che girano impuniti. So che ce ne sono anche alla stazione delle corriere». Entrambe le stazioni, sia quella dei treni che dei pullman, sono videosorvegliate e questo se non altro dovrebbe fare da deterrente. Il consiglio dato dai carabinieri è di fare subito il 112 non appena si avverte una situazione di pericolo, anche sul treno.