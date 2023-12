TREVISO - Baby gang scatenate sabato sera in via Collalto, in pieno centro a Treviso, dove si trova il ristorante da Alfredo, insieme al bar da Angelo e alla pizzeria al taglio Cheli’s. In questa via si danno appuntamento i ragazzi che arrivano in città, attirati anche dai prezzi particolarmente economici per mangiare e bere. Dunque, sabato verso le 22, un gruppo di ragazzetti si è scatenato. Pugni, calci, urla da giungla urbana per incitare chi si stava fronteggiando. L’aggressione, alla fine, ha coinvolto diversi giovani. Ma, ad un certo punto è volato un pugno che ha colpito uno dei contendenti dell’opposta fazione in pieno viso, centrando il naso.



IL FERITO

Ferito, sanguinante, il giovane è stramazzato a terra e gli amici sono entrati al ristorante da Alfredo. «Ci potete dare un tovagliolo inzuppato d’acqua per tamponare la ferita?» hanno domandato ai camerieri, uscendo appena ricevuto quanto chiedevano. Mentre i ragazzi cercavano di pulire il volto dal sangue al ferito, più di qualcuno fuggiva cercando di non farsi intercettare dai rivali ma anche dalle forze dell’ordine. I titolari del ristorante hanno chiamato subito la polizia chiedendo l’intervento di una pattuglia, mentre i clienti si sono barricati all’interno del locale. «Abbiamo avuto paura a uscire, era in atto uno scontro tra baby gang e non volevamo trovarci coinvolti. Erano in tanti e sembrava non avessero freni di alcun tipo. Si picchiavano selvaggiamente, spintonandosi, urlando epiteti difficili da ripetere» ha detto un padre di famiglia, che era andato a cenare nel noto ristorante con amici e rispettivi figli.



IL MOTIVO

Sembra che la rissa sia scoppiata per questioni economiche. Un debito di 500 euro avrebbe infiammato gli animi generando la scintilla che si è allargata coinvolgendo un gruppetto di ragazzi. «Siamo rimasti all’interno del locale finchè non è arrivata la polizia» conferma uno dei clienti. E la polizia ieri ha avuto il suo da fare. L’intervento delle 22 non era il primo. I residenti avevano allertato polizia locale e volanti altre due volte sempre per baby gang e sempre in via Collalto, piazza Borsa e adiacenze al Pam. Ma, in questi due casi, all’arrivo delle forze dell’ordine i gruppetti di giovanissimi si erano già dileguati. L’episodio più grave è stato, in sostanza, quello successo attorno alle 22.



LA RICHIESTA

«I locali della zona vendono alcolici a prezzi troppo bassi, sono una calamita per i giovanissimi o per chi non ha tanti soldi in tasca. Speriamo che qualcuno possa fare qualcosa per ridare tranquillità al centro e permettere alle famiglie di trascorrere un sabato sera in uno dei ristoranti, concludendo la serata con una tranquilla passeggiata, senza paura di trovarsi accerchiati da ragazzetti di una qualche baby gang» ha detto uno dei residenti che ha allertato le forze dell’ordine sabato nel tardo pomeriggio. «Siamo stanchi di trovare il centro trasformato in un ring per il passatempo di giovani marmaglie. Fate qualcosa».