Sacile. Aggressioni e risse in un locale: arriva la sospensione della licenza per 15 giorni

SACILE (PORDENONE) - Due episodi di violenza sono costati cari a un locale di via Gorizia a Sacile: il vicario della Questura di Pordenone, Sandro De Angelis, ne ha disposto infatti la sospensione per 15 giorni della licenza per motivi di ordine pubblico.

Gli episodi sono avvenuti il 13 gennaio: nel primo, un cittadino italiano, a seguito di un diverbio, è stato ripetutamente colpito al volto da altri soggetti. Nel corso della stessa giornata, un cittadino albanese ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in quanto aggredito da un altro avventore sempre all'interno del locale.