Buttafuori aggrediscono i clienti del Mamilla di San Vendemiano, locale chiuso per 8 giorni

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Chiuso per 8 giorni il locale Mamilla di San Vendemiano. Il motivo? Diversi episodi che hanno destato allarme sociale sia all'interno che nelle pertinenze del locale nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023. In particolare, sono state registrate gravi aggressioni fisiche nei confronti degli avventori da parte dei buttafuori.

Le aggressioni e la chiusura per 8 giorni per Mamilla

I lavoratori impiegati in qualità di addetti al servizio di controllo del locale, si sarebbero lasciati andare in vere e proprie aggressioni fisiche nei confronti di alcuni clienti che hanno reso necessari i controlli delle pattuglie del commissariato e della compagnia dei Carabinieri di Conegliano. Da qui il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Treviso che ha disposto la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del locale con la conseguente chiusura per 8 giorni. La notifica ai gestori è arrivata oggi, 5 luglio.