Vicenza. Rissa fuori dal bar, 37enne preso a bottigliate in testa: si cerca l'aggressore

VICENZA - Rissa a Vicenza, un 37enne di origini nigeriane è rimasto ferito al volto da un connazionale che ha usato come arma una bottiglia. L'episodio è avvenuto alle prime ore di oggi, 25 luglio, all'esterno del bar «Las Vegas» al cui titolare il questore Paolo Sartori ha notificato la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del bar, provvedimento già disposto per 10 giorni a marzo.

Sul posto, allertati dai residenti, svegliati dalle urla, le pattuglie della squadra volanti della Questura, che erano intervenute già qualche ora prima all'esterno del locale. Il questore ha inoltre disposto nei confronti del 37enne il divieto di accesso nei pubblici esercizi di Vicenza per 2 anni e l'avvio delle procedure per la revoca del permesso di soggiorno. Indagini in corso per identificare l'autore del ferimento.