Sparatoria in strada, uomo ferito alla schiena da un colpo di pistola: è gravissimo. Aggressore in fuga

VICENZA - Un uomo è stato ferito alla schiena da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto che poi è fuggito. È accaduto oggi, 8 marzo, in viale dell'Artigianato a Madonna di Lonigo, nel Vicentino. La vittima, secondo le prime informazioni in gravi condizioni, è stata soccorsa e portata in ospedale. Sul posto si trovano i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze sull'agguato. Non si conosce, al momento, l'identità della persona rimasta ferita.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione, sulla base di quanto raccontato da alcuni testimoni, ci sarebbe stata una violenta rissa tra più persone con tanto di inseguimento in auto e speronamento in un'area parcheggio. Poi sarebbero stati sparati tre colpi di arma da fuoco, di cui uno avrebbe colpito un uomo alla schiena ferendolo gravemente.