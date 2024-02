Rissa furibonda tra 20 ragazzini ospiti del Centro dell'Immacolata a Udine

UDINE - Uno screzio fra due giovani sfocia nella rissa: paura a Udine. È accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 febbraio, quando poco prima delle 14 carabinieri e polizia sono dovuti intervenire alla Casa della Immacolata.

Qui un paio di ragazzini di nazionalità egiziana, ospiti della struttura che è stata fondata da Don de Roja, hanno avuto uno screzio e sono rimasti feriti. Ospiti del centro di via Crisimaio, i due minori se le sono date di santa ragione. Con loro poi è rimasto coinvolto anche un educatore.

Da lì in pochi minuti la lite è degenerata tanto da sfociare in rissa con una ventina di ragazzi coinvolti. Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 112, da parte degli educatori.

Sul posto sono arrivate le pattuglie di carabinieri e polizia assieme ai sanitari arrivati con due ambulanze e l'auto medica dal Santa Maria della Misericordia.

I giovani feriti sono stati trasferiti in ospedale per essere sottoposti alle cure. Fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi.