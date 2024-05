Jonathan Milan, terza vittoria in volata a Cento

CENTO - Il velocista friulano Johnatan Milan ha vinto in volata la 13/a tappa del Giro d'Italia da a Riccione a Cento di 179 chilometri. Per Milan è la terza vittoria di tappa in questa edizione del Giro. La maglia Ciclamino della Lidl Trek ha vinto di potenza: l'azzurro, aiutato nel tratto finale dal suo gruppo, ha superato Fernando Gaviria della Movistar che aveva anticipato, forse troppo presto, la partenza dello sprint. Alle spalle di Milan Stanisław Aniołkowski (Cofidis), terzo Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). La maglia Rosa resta ancora sulle spalle di Tadej Pogacar.

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA