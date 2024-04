Omicidio di Maserada sul Piave. Aymen ucciso: ecco il filmato del delitto. E' stata la vittima ad aggredire per prima con un coltello Video

MASERADA (TREVISO) - Omicidio di Varago: la "verità" sul delitto nel filmato proiettato oggi, 9 aprile, in aula. Le immagini, registrate dalla telecamera di un'abitazione affacciata di via 1° Maggio hanno ripreso lo scontro tra vittima e killer e gli ultimi istanti di vita di Aymen Adda Benameur, ucciso a coltellate l'11 maggio 2023 per mano del 19enne trevigiano Elia Fiorindi, ora a processo per omicidio volontario.

Il video è emerso grazie alle indagini difensive affidate all'avvocato Fabio Crea.

Nello spezzone qui pubblicato si vedono gli attimi che precedono l'omicidio. Si vede Aymen (il ragazzo con la felpa bianca), parlare con Elia e afferrarlo per il collo. E' molto più alto e corpulento del rivale. Con una mano gli serra la gola, portandolo nel campo in cui si erano dati appuntamento per una cessione di droga. Con l'altra impugna un oggetto che ha tutta l'aria di essere un coltello, con una lama importante. Poi lo spezzone si interrompe.

Anche Fiorindi era armato: agli inquirenti ha detto fin dal momento dell'arresto di aver agito per difesa perché l'altro lo aveva aggredito per primo e non mollava la presa. Il 19enne lo aveva colpito con diversi fendenti, di cui uno fatale. "Alge" muore poco dopo, soccorso dagli amici. Quel giorno a darsi appuntamento erano stati i rispettivi gruppi, ma nessuno dei compagni aveva assistito all'incontro: Adda Benameur e Fiorindi si erano appartati dietro un tendone per concludere l'affare, sfociato nel sangue.

Del tutto opposta la lettura della parte civile. Secondo l'avvocato Luciano Meneghetti, che assiste i genitori del 17enne, l'oggetto impugnato dal ragazzo non sarebbe un coltello ma un'innocua sigaretta elettronica.