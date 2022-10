Commercio in lutto, addio a Roberta Dalla Mora: gestiva il negozio storico "Verde età"

MUSILE - Addio a Roberta Dalla Mora che con il marito Ezio, gestiva il negozio “Verde Età”, una attività storica di Musile di Piave, attiva da 35 anni. Negli ultimi anni la decisione di effettuare un ulteriore passo in avanti, dedicando il “Green Age” agli adolescenti, mantenendo il “Verde Età” per i più piccoli. Una donna forte che non si è mai arresa alla malattia che l’aveva colpita qualche anno fa. «Un punto di riferimento per Musile, da ogni punto di vista», ricorda il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa esprimendo civinanza alla famiglia per il grave lutto. «Alla sfilata di moda che si svolge ogni anno in centro, i “suoi” bambini aprivano la kermesse e la gente era entusiasta ed estasiata nel vedere i piccoli modelli. Faceva tutto con il sorriso e con grande passione. Roberta rappresentava l’essenza del commerciante, per il modo di fare e di porsi. Tutta la città, ma direi tutta la nostra categoria, perde una grande persona, che ci mancherà molto. Lascia un grande vuoto in tutti noi». Lascia il marito Ezio ed i figli Giorgia e Alessandro.