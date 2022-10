Aviano e Roveredo piangono Giulia Glavina: il suo sorriso si è spento a 53 anni

AVIANO - La comunità di Aviano piange la scomparsa di Giulia Glavina, catechista molto conosciuta in paese. La donna si è spenta sabato alla Via di Natale, sempre ad Aviano, dov’era ricoverata per un male non guaribile. Giulia aveva solamente 53 anni, ma la malattia non le ha dato scampo. Lascia, oltre al marito Basilio Pignat e ai genitori, anche due figlie giovani.



La donna, che da tempo frequentava la parrocchia dov’era molto impegnata, risiedeva ad Aviano ma era originaria della vicina Roveredo in Piano, dov’era nata e cresciuta fino al trasferimento. Proprio per questo motivo ad essere in lutto sono entrambe le comunità, che divideranno anche l’ultimo saluto alla donna scomparsa sabato alla Via di Natale. Oggi ad Aviano, infatti, sarà recitato un rosario nel duomo di San Zenone. Domani, invece, saranno celebrati i funerali di Giulia Glavina a Roveredo in Piano, nella chiesa dedicata a San Bartolomeo. La 53enne che viveva ad Aviano era impegnata nell’insegnamento del catechismo una volta la settimana, ma si metteva spesso a disposizione della parrocchia avianese anche per altre tipologie di aiuto durante la settimana.