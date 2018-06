In cielo appare qualcosa di davvero stravagante: è il pianista volante

di Melody Fusaro

MIRANO - L'attrazione della serata è stata senza ombra di dubbioComparsa in decine di fotografie e travolta dai commenti, l'esibizione aerea di, il pianista fuori posto sospeso a suonare il suo pianoforte ad alcuni metri di altezza al centro della piazza, è stata una delle novità più apprezzate della Notte bianca di Mirano. Un'edizione da record, secondo la Confcommercio del Miranese, organizzatrice della manifestazione, che stima di aver raggiunto quota 60 mila visitatori. «Forse di più quelli contati in tutta la serata, - è il commento di Confcommercio - soprattutto provenienti da fuori città.NOVITÀUn record raggiunto grazie in particolare alla principale novità di quest'anno: la chiusura, concessa dal Comune, del tratto centrale di via Cavin di Sala e via della Vittoria». Non solo di transenne: la pedonalizzazione della strada principale che attraversa Mirano ha permesso per la prima volta di mettere in collegamento le due metà della festa d'inizio estate, valorizzando di più le animazioni di via Gramsci, mai così piena di gente fin dalle prime ore della sera. Un'unica grande piazza ricca di negozi, per l'occasione aperti fino a mezzanotte, ma anche bancarelle, concerti, mostre, 30 tappe enogastronomiche e altre chicche, come i nuovi allestimenti, con la cascata di ombrelli bianchi sospesi sopra le vie della città, quasi a indicare le vie in festa.SONDAGGIOIl consueto sondaggio effettuato da Confcommercio durante la serata tra un campione rappresentativo di visitatori ha evidenziato il gradimento anche da fuori città: solo il 26% è risultato essere di Mirano, il 30% è arrivato dal resto del Miranese e ben il 48% (quasi la metà) da altri territori delle province di Venezia, Padova (il 16%) e Treviso. «Sicuramente è stata la Notte Bianca più bella e grande di sempre - afferma un entusiasta Roberto Rossato, capo delegazione di Confcommercio a Mirano -. La carica dei 60 mila ha invaso tutte le vie di Mirano fin dalle prime ore. Una cena sull'ovale, accompagnata dal Pianista fuori posto che ha tenuto con gli occhi al cielo migliaia di persone per tutta la sera è stato uno spettacolo unico senza precedenti, che conferma il successo di presenza anche sotto il profilo della qualità. Credo che Mirano abbia bisogno di eventi di questo livello per portare migliaia di persone nella nostra bella città e all'interno delle nostre attività commerciali». Il prossimo appuntamento con le Notti nel Miranese è in programma sabato prossimo a Scorzè, con la Notte blu.