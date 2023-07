Meteo previsioni, in arrivo nuova ondata di maltempo in Veneto e Fvg: rischio di forti temporali. E torna l'incubo grandine

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni a Nordest. Italia ancora spaccata nell'ultimo weekend di luglio, con temporali a tratti forti attesi al Nord e 38°C al Sud. Dopo gli eventi estremi delle scorse settimane torna dunque l'incubo maltempo sulle nostre regioni.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega: «Un ciclone centrato sulla Scozia invierà aria più instabile nordatlantica verso le regioni alpine e dal pomeriggio scoppieranno diversi temporali in montagna al Nord che potrebbero raggiungere in serata le pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Grandine, torna e c'è ancora il rischio di chicci enormi

Il meterologo avverte anche di un rischio grandine che si ripresenta, dopo i«Questi fenomeni, alimentati dall'elevata umidità presente in Pianura Padana, potrebbero essere a tratti intensi con grandine di grandi dimensioni». In base alla classificazione, i chicchi di grandine vengono definiti piccoli se il diametro è minore di 1,9 cm, grandi se compresi tra 1,9 e 4,45 cm, molto grandi tra 4,45 e 6,99 cm e giganti se il diametro è maggiore di 6,99 cm. Il chicco di 19cm, caduto in Friuli ad Azzano Decimo pochi km a sud di Pordenone, era gigante e secondo la classificazione della TORnado and storm research organisation, spiega Gussoni, oltre i 12,5 cm la categoria massima è indicata con Noci di Cocco.

Il chicco da record di Azzano Decimo

Le previsioni meteo per il weekend

Intanto, se al Nord arriveranno temporali con locali grandinate tra la sera del sabato e la mattina della domenica, al centro andrà meglio in termini di sollievo dal caldo, mentre al Sud la spinta anticiclonica africana tornerà a far parlare di sé, seppur per poco tempo: sono attese massime fino a 38 gradi ad Agrigento, Oristano e Siracusa, 37°C a Catania, Foggia e Ragusa.

Che tempo farà ad agosto?

Poi il mese di agosto, rileva Gussoni «potrebbe iniziare con ancora un po' di instabilità e rovesci al Nord», ma con temperature meno roventi al Sud.