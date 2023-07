Tromba d'aria in Cadore, gli alberi cadono come birilli Video

BELLUNO - Gli alberi piegati cadono come birilli sotto la forza del vento in questo video girato a Santo Stefano di Cadore. Le immagini della tromba d'aria che ha colpito le zone del Cadore evocano lo spettro della tempesta Vaia che distrusse i boschi. Il maltempo improvviso con piogge e temporali che si è abbattuto oggi sul Bellunese ha creato danni, oltre che al bosco, anche alle case con alcuni tetti scoperchiati. Oltre 80 sono state le richieste di intervento ai vigili del fuoco al lavoro incessantemente con le squadre del comando di Belluno, i volontari e in supporto il personale regionale proveniente da Verona e Treviso.