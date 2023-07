Meteo sabato e domenica, caldo e temporali: temperature in aumento al Sud, violenti nubigrafi al Nord

Un fine settimana che riporterà l'Italia a dividersi in due, con eventi temporaleschi al Nord e un ritorno del caldo al Sud.

Come riporta 3BMeteo l'ultimo weekend di luglio si andrà così a conformorare in attesa delle proiezioni di agosto che indicano, invece, un'estate mediterranea, soleggiata e non troppo calda.

Forti temporali al Nord

Nel corso del fine settimane una vasta ed energica circolazione depressionaria si muoverà rapidamente sull'Europa settentrionale, spostando il suo centro dall'Atlantico alla Penisola scandinava. Da essa dipartirà una serie di fronti instabili che riuscirà così a lambire anche le nostre settentrionali, portando rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Non si esclude pertanto nuovamente il rischio di locali grandinate, forti colpi di vento e piogge intense.

Le zone a rischio

Ma vediamo nel dettaglio dove e quando. Già nella giornata di venerdì primi fenomeni raggiungeranno le Alpi e localmente anche Liguria e alto versante tirrenico; attesi fenomeni entro sera anche intensi tra Alpi Retiche, TAA, Cadore, Carnia e Alpi Giulie. Sabato un secondo impulso instabile, ancora più intenso, raggiungerà nuovamente entro il pomeriggio le Alpi sconfinando entro sera anche sulla Valpadana, specie settentrionale; attesi nuovamente fenomeni intensi su Alpi, Prealpi e alte pianure (specie centro orientali) con rischio di grandinate e colpi di vento. Nella notte su domenica il fronte si muoverà poi verso Levante rinnovando forte instabilità sul Triveneto mentre andranno gradualmente esaurendosi i fenomeni a ridosso dei rilievi centro occidentali. Nel corso del pomeriggio, stante l'ingresso di correnti nordoccidentali, altri locali rovesci o temporali si potranno nuovamente formare su Alpi e soprattutto Prealpi centro orientali così come sull'Appennino settentrionale, sconfinando entro sera anche su vicine pianure emiliano/romagnole ma anche trivenete e lombarde centro orientali.

Sole e caldo al Sud

Sulle nostre regioni centro meridionali, invece, l'alta pressione, seppur in attenuazione, continuerà a rinnovare condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato.Il tutto accompagnato da clima si estivo ma con caldo senza eccessi. Da segnalare tuttavia venerdì il passaggio di nuvolosità medio alta nonché qualche piovasco in Toscana; cumuli in Appenino sabato e ancora nuvolosità medio-alta domenica con al più il rischio di qualche sparuto fenomeno tra Appennino tosco-emiliano nonché marchigiano. Come accennato il clima resterà si caldo ma con picchi che al Centro non andranno oltre 32/34°C, 34/38°C al Sud.