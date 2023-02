Mestre. Primark inaugura lo store alla Nave de Vero: ecco la data

MESTRE - Primark a Mestre: c'è la data. Il tanto atteso punto vendita del brand irlandese aprirà alle 9 di martedì 7 marzo al centro commerciale Nave de Vero. Quello di Marghera sarà il secondo store del Veneto, dopo quello inaugurato a Verona nel 2017.

Il maxi store

Il negozio si estenderà su una superficie di 4.600 metri quadri, con assortimento per donna, uomo e bambino, più accessori per la casa. Avremo 28 casse e 38 camerini, più il wi-fi gratis per tutti i clienti. «La filosofia di Primark è quella di toccare, di immergere nel vendere, di essere attrattiva per l'incontro tra le persone - spiega Marco Bressan, direttore del personale per l'Italia della catena irlandese -. Solo in Inghilterra si sta sperimentando il click and collect (l'ordine via web con ritiro però negli storeo, ndr.), ma sempre, appunto, portando la gente in negozio».