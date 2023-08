MARGHERA - Il meteo ancora incerto ha fatto desistere molti vacanzieri dal recarsi in spiaggia per il weekend, facendoli propendere per una soluzione altrettanto fuoriporta e dispendiosa: assalire il centro commerciale Nave de vero a Marghera. Fin dalla mattina di sabato si sono segnalate code fino alla rotonda di Marghera; il picco si è avuto però nella giornata di domenica che, nonostante fosse prevalentemente soleggiata, non ha convinto molte persone che hanno optato per un giro al centro commerciale per approfittare delle ultime offerte e dei saldi ancora presenti sul nostro territorio. In migliaia quindi hanno preso d'assalto la Nave, polverizzando i parcheggi presenti e costringendo molti a lasciare la macchina in qualche strada laterale dell'adiacente zona industriale. All'interno del centro commerciale una fiumana di gente a passeggio, con lunghe code e sovraffollamento anche nei principali negozi come Mediaworld e Primark, aperto da pochi mesi, ma anche alla gelateria Grom e ai ristoranti al piano di sopra, obiettivo della cena serale di molte famiglie che trascorrono il pomeriggio a girovagare e si concedono una cena lì.

SALDI

Sembrava di rivedere le stesse scene di quando, a inizio saldi, una folla di clienti si era riversata nel principale centro commerciale della zona, causando rallentamenti presso le principali vie di accesso alla Nave, persino nella vicina Romea. Adesso che i saldi si avviano alla conclusione (in Veneto terminano il 31 agosto), la febbre del prezzo scontato è ancora alta: i negozi più frequentati sono quelli in cui i clienti possono fare qualche acquisto a prezzo ribassato pensando magari alle ferie imminenti, che giustificano l'acquisto di un costume, un gadget tecnologico o un paio di scarpe, anche se ciò comporta doversi fare largo tra una folla di "concorrenti". Nei negozi il livello di stress è alto, come sempre in situazioni di alta affluenza, e non c'è molto tempo (e nemmeno voglia) di commentare questo weekend frenetico. I clienti confessano tranquillamente che «preferiamo venire qui che stare a casa, qui l'aria condizionata è gratis», dice una giovane coppia.

ANTI-TRAFFICO

«Troppo caldo al mare, poi questo non era un weekend da bollino nero per le strade? Chi ce lo fa fare di metterci in macchina a cucinarci sotto il sole?», così un signore a passeggio con la famiglia. «Una volta andavamo al cinema nel weekend - dice nostalgica una signora indicando il vicino cinema Uci dismesso - adesso l'unica alternativa a stare a casa è venire qui».