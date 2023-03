Primark, le immagini esclusive del nuovo maxistore a Mestre: 4.600 metri quadri alla Nave de Vero Video

MESTRE - Domani, martedì 7 marzo, alle ore 9 l'apertura del maxistore Primark al centro commerciale Nave de Vero a Marghera. Per l'inaugurazione è previsto un afflusso straordinario di persone tanto che sarà modificata la viabilità. Non succedeva dal 2014. Comune e Nave de Vero hanno creato un’altra via di deflusso delle auto per evitare il blocco della rotatoria sulla Romea.

Nel video, le immagini esclusive del maxistore: una superficie di oltre 4.600 metri quadri al posto dell’ex supermercato Coop e di una buona “fetta” di MediaWorld. Assunti 150 dipendenti. Si tratta del secondo store in Veneto, dopo quello aperto nel 2017 a Verona. Il quindicesimo punto vendita in Italia.

Primark è un marchio irlandese di abbigliamento per tutte le età, prodotti di bellezza e accessori per la casa a prezzi accessibili. L'obiettivo, ora, è accalappiare i clienti del nordest. Domani inizia la sfida.