Caso di infezione da Dengue a Mestre: l'Ulss programma un intervento di disinfestazione. Le aree

MESTRE - È stato accertato un caso di febbre Dengue nel territorio mestrino. Per questo motivo domani, domenica 15 ottobre, sarà effettuato dalla ditta specializzata incaricata dall'Ulss 3 “Serenissima”, un accurato intervento di disinfestazione nelle aree prossimali a via Umbria, per un raggio di 200 metri.

Le vie interessate

Il sindaco Luigi Brugnaro ha dunque disposto un'ordinanza per cui gli interventi saranno effettuati esattamente nelle seguenti strade:

via Umbria;

via Puglie;

via Lazio;

via Romagna;

via Campania;

via Abruzzo;

via Friuli;

via delle Regioni (da incrocio con via Umbria a incrocio con via Campania);

via Miranese - entrambi i lati della strada - da incrocio con via Abruzzo a incrocio con via Campania.

L'intervento larvicida (porta a porta) sarà eseguito domenica mattina dalle ore 8:30.

Il secondo, con la disinfestazione adulticida (porta a porta) in aree stradali pubbliche, a partire dalle ore 18 di domenica fino al termine delle operazioni.

L’ordinanza dispone inoltre di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione dei trattamenti di disinfestazione adulticida (residuale e abbattente) in aree pubbliche e private, che saranno svolti nei giorni:

domenica 15 ottobre 2023 a partire dalle ore 18.00, fino al termine delle operazioni;

lunedì 16 ottobre 2023 dalle prime luci dell'alba (ore 6), fino al termine delle operazioni;

martedì 17 ottobre 2023 dalle prime luci dell'alba (ore 6), fino al termine delle operazioni;

Le precauzioni e le misure da prendere

L'ordinanza indica anche ai cittadini delle aree interessate alcune precauzioni da prendere:

PRIMA del trattamento adulticida viene consigliato: di raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica; di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri.

DURANTE il trattamento adulticida: di chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria.

DOPO il trattamento adulticida: di pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all'esterno; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nell'ordinanza vengono poi ricordate alcune misure da osservare anche in futuro, quali:

evitare l'abbandono di contenitori dove potrebbe depositarsi acqua;

svuotare prontamente eventuali contenitori che ne avessero depositata;

tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere;

svuotare piscine non in esercizio e fontane, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi.