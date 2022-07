MESTRE - Contromano sul cavalcavia di via Da Verrazzano a Mestre provoca un frontale. Con la sua Peugeot 107, una 51enne di Mogliano, si è scontrata con una moto Bmw condotta da un 48enne di origine polacca residente a Martellago. Quest'ultimo è ricoverato all'Angelo grave ma per fortuna non in pericolo di vita. Un miracolo.

Mestre, Imbocca il cavalcavia contromano, poi lo schianto con una moto

Siamo sul cavalcavia che collega la tangenziale all'altezza della Castellana: l'auto stava entrando in città, quando invece di continuare sulla sua corsia, poco prima della cuspide dello spartitraffico, ha invaso quella opposta sulla quale stava sopraggiungendo il centauro che non ha potuto evitare l'impatto ed è stato sbalzato a una decina di metri di distanza rovinando sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto ieri attorno alle 14, se non si fosse verificato di domenica e per di più in una delle giornate più calde dell'estate che ha svuotato le strade, con ogni probabilità si sarebbe arrivati alla paralisi di buona parte della viabilità ordinaria. Per consentire i soccorsi e i rilievi è stato necessario bloccare la circolazione, istituendo deviazioni e percorsi alternativi per il traffico. A mettere in sicurezza l'area e a gestire la situazione sono stati gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale. La dinamica è tutta da accertare ma l'ipotesi più probabile è che la donna si sia distratta non accorgendosi di essersi spostata troppo sulla sinistra.

A evitare un esito ancor più pesante la velocità contenuta dei due mezzi coinvolti. La 51enne trevigiana, E.B., è risultata negativa all'alcoltest: patente ritirata e segnalazione alla prefettura. Al 48enne, S.H.Z., trasportato in ospedale dagli operatori del Suem, è stata riscontrata la frattura di una gamba, di un piede e di un gomito per una prognosi di 60 giorni.