TREVISO - Ha imboccato la circonvallazione contromano seminando il panico tra gli altri automobilisti, rischiando di causare una serie di incidenti in successione. È successo ieri, 1 giugno, verso le 17.30: una Mercedes bianca, condotta da una donna di circa 50 anni, ha imboccato in senso contrario il put all'altezza di via Roma, davanti alla stazione, per poi proseguire per almeno un centinaio di metri verso viale Orleans. La vettura ha sfiorato almeno una trentina di auto in corsa prima che il conducente di un furgone la fermasse, facendole segno di fare inversione. La donna ha giusto arrestato la sua corsa per pochi istanti e poi si è allontanata verso il cavalcavia, a tutta velocità. La polizia si è messa subito sulle tracce della Mercedes, intestata a una società di San Zenone degli Ezzelini. I vigili hanno inoltre diramato le ricerche per verificare se l'auto non sia ancora in circolazione a Treviso. Appena individuata, la conducente verrà convocata in comando per i provvedimenti del caso.

IL DISPOSITIVO

Tornano intanto i pattuglioni notturni della polizia locale di Treviso. «Per la sicurezza attraverso un controllo capillare del territorio» afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. Ma non si guarda solo agli episodi di criminalità registrati nei giorni scorsi: l'obiettivo del Comune è anche quello di garantire interventi tempestivi sulle strade nel caso di segnalazioni, nei quartieri o nel put, di veicoli che corrono a forte velocità. Proprio da ieri sera, primo giugno, è partita la riorganizzazione dei servizi esterni del comando di polizia locale che garantirà la presenza in servizio di due pattuglie tutte le sere con una estensione del servizio fino all'1.30 di notte.

GLI OBIETTIVI

Due le finalità principali: «In primis viene potenziata la presenza degli agenti in orario serale e notturno, orari in cui sempre più frequentemente viene richiesto l'intervento delle pattuglie per controllo di auto sospette, per il disturbo alla quiete pubblica - sottolinea il comandante Andrea Gallo -. In secondo luogo sarà possibile garantire tutte le sere una pattuglia oltre che in centro anche nei quartieri, dove spesso viene segnalata la presenza di autovetture che sfrecciano a forte velocità». In termini di collaborazione con le altre forze dell'ordine, la presenza di una pattuglia in più ogni giorno permetterà di garantire ove possibile i rilievi degli incidenti stradali almeno fino all'una mezza di notte, sollevando le forze dell'ordine da questa incombenza. «La doppia pattuglia oltre che garantire maggiori controlli in tutto il territorio, potenzia anche la sicurezza degli stessi operatori e dà puntuali risposte ai cittadini che spesso segnalano alla centrale operativa situazioni che vanno monitorate con tempestività -, aggiunge Gallo - È il caso ad esempio di esposti per veicoli che corrono a forte velocità in ore notturne sia sul Put che nei quartieri. Per questo sono già in programma controlli con il telelaser in alcuni punti». Ma soprattutto è una risposta all'allarme furti che anche in estate si registrano favoriti da finestre aperte e dall'assenza dei proprietari.